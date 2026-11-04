ВС РФ поразили электроподстанции в Киевской области и Житомире

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ в ночь на 4 ноября нанесли удары дронами по объектам энергетического комплекса Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов в Киевской области поражена электроподстанция "Наливайковка" мощностью 750 киловольт, а в Житомирской области – электроподстанция "Чижовка" мощностью 110 киловольт.

Кроме того, в акватории Черного моря в районе восьми километров юго-западнее Одессы поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для ВСУ.

Ранее российские военные нанесли удар по логистическому объекту в Житомирской области, который использовался для распределения грузов военного назначения. Речь идет о центре компании "Новая почта", расположенном в городе Бердичеве.

Как указали в оборонном ведомстве, там хранили и распределяли военные грузы, которые западные страны поставляли Вооруженным силам Украины. Кроме того, российские военные поразили сухогруз в Черном море. Судно находилось в 24 километрах к югу от Одессы.

