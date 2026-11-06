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06 ноября, 14:23

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Синоптик Тишковец: настоящая зима придет в Москву только в декабре

Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая зима со снегом

Фото: Москва 24/Анна Селина

Настоящая русская зима со снегом и холодами придет в Москву только в декабре. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик отметил, что накануне в столице впервые в этом сезоне ненадолго появился снежный покров высотой менее 0,5 сантиметра, но вскоре растаял. Утром 6 ноября в Москве было пасмурно, местами шли дождь и мокрый снег. Температура воздуха составляла плюс 2 градуса.

В пятницу в столице и области сохранятся облачная погода и кратковременные осадки. Дождь будет переходить в мокрый снег и снег, а воздух прогреется до плюс 1–3 градусов.

В выходные, 7–8 ноября, автомобилистам стоит учитывать риск гололедицы, предупредил Тишковец. В темное время суток температура в Москве опустится до минус 1–3 градусов, а на дорогах образуется лед толщиной 2–5 миллиметров. Сверху его может припорошить снегом слоем около 1 сантиметра.

Днем в субботу, 7 ноября, после ночных снегопадов наступит более благоприятная погода благодаря влиянию антициклона. При этом температура будет около нуля, что немного ниже климатической нормы для начала ноября. Поздним вечером и в ночь на воскресенье, 8 ноября, столицу накроет теплый атмосферный фронт, который принесет влажный снегопад. Температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, возможны опасные гололедные явления.

В воскресенье, по словам Тишковца, существенных осадков не ожидается, местами возможна морось. После полудня потеплеет до плюс 2–4 градусов, а к вечеру выпавший снег снова растает.

На следующей неделе в Москве установится сырая и слякотная погода, температура повысится до плюс 4–6 градусов. До конца ноября снег еще неоднократно будет выпадать, однако каждый раз это будет лишь временное похолодание без формирования устойчивого снежного покрова.

Первый в сезоне снег был зафиксирован на базовой метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ. Кроме того, первый временный снежный покров высотой 1 сантиметр наблюдался на метеостанции подмосковного Дмитрова.

Он окончательно растает в начале следующей недели. В столице заметно потеплеет, а осадки прекратятся. Изменения в погоде станут заметны уже 9–10 ноября.

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