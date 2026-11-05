Первый снег в столичном регионе может растаять в начале следующей недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый снег, выпавший в Московском регионе за минувшие сутки, окончательно растает в начале следующей недели. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Сейчас высота снежного покрова в столице составляет не более 0,5 сантиметра, в Подмосковье – 1 сантиметр. Леус допустил, что снежный покров будет временным и может исчезнуть даже 5–6 ноября.

"Затем до конца недели не исключено, что местами он появится вновь. Окончательно с этим признаком зимы столичный регион распрощается в начале новой недели", – написал синоптик.

Ранее сообщалось, что в четверг, 5-го числа, в Москве ожидается облачная погода с осадками в виде дождя и мокрого снега. Днем температура воздуха будет в пределах от 3 до 5 градусов выше нуля. При этом в пятницу, 6 ноября, и предстоящие выходные, 7–8 ноября, в Москве и Подмосковье ожидаются ночные заморозки и гололедица.

