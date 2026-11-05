Морозы до минус 6 градусов ожидаются в Московском регионе в ночь на 8 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В пятницу, 6 ноября, и предстоящие выходные, 7–8 ноября, в Москве и Подмосковье ожидаются ночные заморозки и гололедица. Об этом сообщает RT со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео" Александра Ильина.

По словам Ильина, 6 ноября в регионе сохранится облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Скорость северо-западного ветра составит 7–12 метров в секунду. Ночью в столице термометры покажут от 0 до плюс 2 градусов, днем воздух прогреется до плюс 1–3 градусов. На дорогах при этом возможна гололедица.

Синоптик добавил, что в ночь на 7 ноября температура в Москве опустится до минус 3–1 градуса, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 5. Днем ожидается около 0 градусов, скользкая обстановка на дорогах сохранится.

Самой холодной станет ночь на воскресенье, 8 ноября. Столбики термометров в Московском регионе могут опуститься до минус 6–1 градуса. Небольшой снег возможен в ночные часы, тогда как днем осадков не прогнозируется. Температура составит от 0 до плюс 5 градусов, а ветер ослабеет до 3–8 метров в секунду.

Кроме того, к концу недели повысится атмосферное давление. По прогнозу Ильина, показатель вырастет с 744 миллиметров ртутного столба в пятницу до 752 миллиметров в воскресенье.

Ранее сообщалось, что ночь на 5 ноября вошла в пятерку самых холодных в Москве с начала календарной осени – на ВДНХ температура опустилась до 0 градусов. Абсолютный минимум этого периода зафиксировали 1 ноября – минус 0,8 градуса. В число наиболее холодных также попали ночи на 3 ноября, 20 и 28 октября.

