Эксперт Иванова: меню в школьных столовых формируется на уровне регионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Рацион школьных столовых формируется на региональном и муниципальном уровнях с учетом действующих санитарных правил, норм и территориальных особенностей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила эксперт Минпросвещения, директор Федерального центра мониторинга питания обучающихся на базе ФГАНУ "ФИЦТО", профессор Валентина Иванова.

По ее словам, такой подход позволяет совместить общие требования безопасности и сбалансированности питания с реальными потребностями школьников и традициями народов, которые живут на конкретной территории. В формировании меню участвуют и профильные специалисты, чьи рекомендации учитывают регионы.

Различия касаются в том числе буфетной продукции. Например, в Тамбовской области и Башкирии пиццы в основном меню горячего питания нет, ее продают через буфет. При этом готовят ее только из продуктов и по технологиям, которые допустимы для питания детей дошкольного и школьного возраста.

В свою очередь, в Московской области удалось получить разрешение Роспотребнадзора на включение пельменей в основное школьное меню. Их также изготавливают из свежей сельскохозяйственной продукции в соответствии с правилами и нормами ведомства.

"Очень важен совместный контроль родителей и школ за буфетной продукцией, за наполнением основного меню горячего питания", – подчеркнула Иванова.

О контроле со стороны школ рассказал и директор МБОУ СОШ № 42 Белгорода, победитель Всероссийского конкурса "Директор года России – 2026" Николай Бутов. Учебное заведение активно участвует в проверке качества питания: каждый день специалисты проверяют документы на продукты, сроки и условия хранения, а также ежедневно снимают пробы готовых блюд.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал запретить пиццу в России. По его мнению, начать следует с учебных заведений.

Позже и советник президента Елена Ямпольская заявила, что пиццы не должно быть в школьном меню, так как это вредная для детей пища. По ее словам, прямыми запретами трудно что-то изменить, но образовательные учреждения должны разделять политику страны.