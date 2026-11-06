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06 ноября, 11:47

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ABC: в США раскрыли убийства 2 девушек почти полувековой давности

Полиция в США раскрыла убийства 2 девушек спустя почти 50 лет

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Полиция Пенсильвании раскрыла убийства двух девушек спустя почти 50 лет. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на правоохранительные органы.

Личность предполагаемого преступника удалось установить благодаря анализу ДНК. По данным полиции, к убийствам 21-летней Сьюзан Раш в 1976 году и 18-летней Бренды Риттер в 1977 году причастен Джеймс Ричард Кларк – старший.

Сам мужчина скончался в 2023 году в возрасте 66 лет. В момент совершения преступлений ему было 19 и 20 лет соответственно.

Раш нашли задушенной в багажнике ее собственного автомобиля. Как установило следствие, перед смертью девушка подверглась сексуальному насилию. При схожих обстоятельствах погибла Риттер – ее тело обнаружили на склоне холма.

Дополнительные исследования ДНК, проведенные в мае 2025 года, показали, что обе девушки были убиты одним человеком. Впоследствии следователи смогли установить его личность. В полиции не исключают, что у предполагаемого убийцы могли быть и другие жертвы. Расследование продолжается.

Ранее житель Италии стал подозреваемым по делу о преднамеренном убийстве двоюродного брата пончиком с кремом. Родственник имел проблемы с глотанием и умер, съев сладость.

По информации следствия, мужчина, который был опекуном брата, приехал к нему в специализированное учреждение, оставил рядом с ним выпечку и отвлек врачей. Причиной могло стать наследство, часть которого хотел получить подозреваемый.

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