Маск после критики Зеленского репостнул публикацию, что SpaceX зря помогала Украине

Фото: ТАСС/АР/Allison Robbert

Американский предприниматель Илон Маск сделал репост публикации в соцсети X о том, что компания SpaceX не должна была бесплатно предоставлять Украине терминалы Starlink и услуги спутниковой связи. Таким образом он отреагировал на критику украинского лидера Владимира Зеленского.

Маск поделился сообщением аккаунта Whole Mars Catalog, который публикует материалы об автомобилях Tesla, системах автопилота и искусственном интеллекте.

"Оглядываясь назад, можно сказать, что компания SpaceX совершила ошибку, отправив им (Украине. – Прим. ред.) в начале войны тысячи бесплатных антенн Starlink и предоставляя бесплатные услуги на сумму в миллионы долларов в месяц", – говорится в публикации.

Автор сообщения считает, что первоначальная идея обеспечить доступ к интернету для гражданского населения Украины в итоге стала "основой для автономных дронов-убийц". По его мнению, тех, кто выступает против использования Starlink в военных целях, подвергают жесткой критике в прессе. Сам Маск никак не прокомментировал слова Зеленского.

Конфликт между предпринимателем и украинским лидером обострился в октябре. Сначала Маск прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа, в котором тот обвинял Зеленского в атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы. Предприниматель написал, что украинский лидер "зашел слишком далеко". Позднее Маск призвал его уйти в отставку, заявив, что "бойня продолжится", пока тот остается у власти.

Затем разгорелся скандал вокруг спутниковой связи. Маск распорядился ограничить Украине доступ к военной системе Starshield, из-за чего украинские ударные беспилотники фактически потеряли возможность выполнять свои задачи.

Зеленский назвал произошедшее "большой ошибкой" и призвал восстановить полноценный доступ к системе. Маск, в свою очередь, заявил, что Украина сама нарушила условия использования Starlink, задействовав гражданскую спутниковую связь для наступательных ударов.

В ноябре Зеленский пожаловался, что предприниматель не выходит с ним на связь после этих событий. А затем украинский президент обвинил Маска во вмешательстве в политические процессы в Европе и на Украине, подчеркнув, что тот является гражданином другой страны и "не имеет права влиять на эти вещи".