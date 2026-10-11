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02:23

Политика

Маск заявил, что Зеленский зашел слишком далеко

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Американский миллиардер Илон Маск присоединился к критике украинского президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в соцсети X.

"Зеленский зашел слишком далеко", – написал Маск.

Таким образом бизнесмен прокомментировал видео с обращением президента США Дональда Трампа, в котором тот обвиняет Зеленского в атаках на российские нефтезаводы.

Глава Белого дома отметил, что украинский президент хочет создавать проблемы для всего мира. В частности, страдают фермеры, которые не получают российское дизельное топливо из-за украинских ударов. Трамп подчеркнул, что Украина должна прекратить атаки на НПЗ в России.

Американский лидер также заявил, что Украине пора сменить президента. По его словам, стране нужен такой лидер, который сможет заключить мирное соглашение с Россией. Трамп указал, что у Зеленского были такие возможности, но он ими не воспользовался.

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