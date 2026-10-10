Трамп заявил о быстром приближении урегулирования на Украине

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Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что урегулирование конфликта на Украине приближается в быстром темпе. Об этом он рассказал сторонникам на митинге в штате Нью-Йорк.

"Россия-Украина – мы добьемся этого, и это происходит быстро. Я на пороге того, чтобы урегулировать еще две войны", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Второй конфликт, по его словам, разрешится после достижения договоренности с Ираном.

Ранее Путин рассказал, что в ходе его недавнего телефонного разговора с Трампом было уделено значительное внимание перспективам урегулирования украинского кризиса.

Президент РФ подробно рассказал о мерах, предпринимаемых в ответ на атаки Киева, сделавшего ставку на эскалацию и затягивание конфликта. Путин четко дал понять, что позиция Москвы в отношении целей и задач СВО неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию.