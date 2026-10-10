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00:58

Политика

Трамп публично поблагодарил Путина за соглашение по поставкам дизтоплива

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Владимира Путина за решение поставить дизельное топливо на американский рынок. С таким заявлением он выступил перед журналистами в Белом доме.

"Я думаю, вы слышали о нефтяной сделке с Россией. Это большая сделка. В нашу страну поступят огромные объемы нефти. И я хочу поблагодарить президента Путина, честно говоря. В нашу страну поступят огромные объемы нефти. И это дизельное топливо, которое нам и нужно. Так что спасибо", – указал Трамп.

Путин и Трамп в ходе недавнего телефонного разговора договорились о крупных поставках дизельного топлива из России в США и на мировой рынок. По словам главы Белого дома, Москва в скором времени поставит более 300 тысяч тонн топлива, в ноябре – еще 500 тысяч тонн, а затем – 1 миллион тонн.

Путин подтвердил готовность РФ поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Президент России выразил уверенность, что это положительно отразится на всей глобальной экономике.

США вывели из-под американских санкций поставки дизельного топлива из России на мировые рынки до 7 апреля 2027 года. В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия незамедлительно начинает снимать ограничения на экспорт дизтоплива ранее запланированных сроков.

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