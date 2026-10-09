Песков заявил, что в Москве будут рады видеть Уиткоффа и Кушнера

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Гавриил Григоров

В Москве всегда рады видеть спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) всегда рад с ними встречаться", – сказал он журналистам.

По словам представителя Кремля, приезд Уиткоффа и Кушнера в Россию можно ожидать, однако сроки этой поездки пока неизвестны. Песков также сообщил, что в скором времени можно ждать телефонного разговора президентов России и США.

При этом тема специальной военной операции на Украине не затрагивалась участниками саммита СНГ в Туркмении, в котором принимал участие Путин.

Ранее сообщалось, что 9 октября Уиткофф и Кушнер встретятся в Майами с представителями Украины для обсуждения нового единого предложения по урегулированию конфликта. При этом не исключено, что позднее в октябре они отправятся на переговоры с лидером России.

