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01:13

Политика

Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву для переговоров с Путиным в октябре

Фото: AP Photo/Pool Sputnik Kremlin/Gavriil Grigorov

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут отправиться в Москву позднее в октябре для переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источник.

Детали возможной поездки и повестка переговоров пока не раскрываются.

Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины в Майами 9 октября для обсуждения нового единого предложения по урегулированию конфликта. Стороны обсудят новое комплексное предложение, которое охватывает все аспекты конфликта и направлено на завершение боевых действий. К консультациям также присоединятся представители Европы и НАТО.

Вместе с тем госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии перспектив переговорного урегулирования на Украине в настоящее время. По его словам, Вашингтон готов содействовать урегулированию и продолжает изучать любые возможности для дипломатического решения.

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Сюжет: Переговоры по Украине
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