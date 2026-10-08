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08 октября, 10:35

Политика

Рубио заявил об отсутствии перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Перспектив переговорного урегулирования конфликта на Украине в настоящее время не просматривается, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью греческой газете Kathimerini.

"Мы готовы сыграть любую возможную роль в том, чтобы оно состоялось. Мы пытались сделать это и раньше, но пока добиться этого не удалось", – отметил он.

Рубио добавил, что Вашингтон готов содействовать урегулированию и продолжает изучать любые возможности для дипломатического решения. По оценке госсекретаря, такой исход был бы благоприятен и для России, и для Украины, однако пока он видится "труднодостижимым".

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил, что планов проводить трехсторонние переговоры России, США и Украины пока нет. По его словам, контакты прервались по вине Киева, который рассчитывал на поддержку спонсоров. Помимо этого, Вашингтон сейчас активности по этому вопросу не проявляет.

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