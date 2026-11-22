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Американская певица Майли Сайрус стала женой музыканта Макса Морандо. Свадьба состоялась в субботу, 21 ноября, в Палм-Спрингс в Калифорнии, сообщает журнал People со ссылкой на источники.

Артистке на момент торжества уже исполнилось 33 года, а ее избраннику – 28. Пара встречалась около четырех лет.

Ранее западные таблоиды уже выпускали предположения о скорой свадьбе Сайрус и Морандо. В том числе сообщалось, что торжество может пройти в Южной Калифорнии 21–22 ноября.

Слухи об отношениях пары ходили с конца 2021 года, а в мае мать певицы случайно проговорилась о предстоящем событии во время церемонии на "Аллее славы". До этого певица состояла в браке с австралийским актером Лиамом Хемсвортом. Они поженились в 2018 году после девяти лет отношений, но уже в 2019-м расстались.