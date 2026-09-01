Певица Майли Сайрус намекнула на смену псевдонима

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американская певица Майли Сайрус могла частично поменять сценический псевдоним. Об этом сообщает издание Independent.

Исполнительница разместила в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию в красных тонах с подписью "Майли". Как отметило издание, при вводе в браузер полного имени певицы выдача теперь предлагает поправку: "Вы имели в виду просто: Майли".

Намек на отказ от фамилии появился накануне выхода 10-го студийного альбома артистки. Ранее она рассказывала, что новый релиз будет "романтическим".

"Спокойная любовь стала лейтмотивом трех моих последних альбомов. Это не просто любовь, которую я разделяю с кем-то еще, но и найденная мною любовь к себе, что, вероятно, стало самой большой эволюцией", – указывала певица.

Ранее Сайрус спровоцировала слухи о помолвке со своим возлюбленным актером Максом Морандо. Пара совместно посетила премьеру фильма "Аватар: Пламя и пепел" в Лос-Анджелесе 1 декабря 2025 года. Сайрус появилась на публике с массивным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

