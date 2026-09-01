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01 сентября, 17:23

Общество

Кравцов призвал не давать гаджеты детям до семи лет

Фото: depositphotos/IgorVetushko​

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рекомендовал родителям не давать детям младше семи лет смартфоны и планшеты. Об этом он заявил в интервью радио "Комсомольская правда".

По его словам, информационные технологии устроены так, что они очень увлекают детей. Часто это приводит к опасной цифровой зависимости.

Кравцов подчеркнул, что в дошкольном возрасте необходимо читать сказки, общаться с другими ребятами, посещать музеи и театры. Тогда проблем, которые потом приходится компенсировать в школе, не возникнет, объяснил он.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил против предложений ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям. Депутат обратил внимание, что для многих родителей увлеченность детей гаджетами является серьезной проблемой, однако подчеркнул, что время и способы восприятия информации изменились.

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