Территорию у станции Бутово МЦД-2 благоустроят в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве продолжается благоустройство возле станции Бутово МЦД-2. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В границы работ вошли участки улиц Большой Бутовской, Старонародной, Джанкойской и Мелитопольского проезда, сквер Конструктора Симонова", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Воздушные линии электропередачи уже убраны под землю в кабельную канализацию, протяженность которой составила 7,3 километра. Это улучшило внешний вид пространства и обеспечило безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, там проложена ливневая система.

На площади 10,7 тысячи квадратных метров заменили асфальт на тротуарах, на проезжей части уложили 15,5 тысячи "квадратов" полотна. Скоро там появятся дорожные знаки и разметка.

Кроме того, для обеспечения безопасности на обновляемой территории установили выше 110 фонарей с энергоэффективными светильниками. На нерегулируемых пешеходных переходах сделали около 30 опор контрастного освещения.

На территории также появился новый остановочный павильон. Еще четыре остановки перенесли в соответствии с новой транспортной схемой, чтобы пассажирам было комфортнее до них добираться. В настоящий момент их подключают к электроснабжению. Для водителей, в свою очередь, делают парковки.

В рамках благоустройства работы идут и в сквере Конструктора Симонова между Большой Бутовской и Старонародной улицами. Там обновят покрытие дорожек, приведут в порядок территорию у стелы с бюстом оружейника, реконструируют детскую и спортивную площадки.

Помимо этого, специалисты проведут озеленение. Там планируется разбить свыше 17 тысяч квадратных метров газона.

Вместе с тем продолжаются работы по благоустройству территории возле станции МЦД-2 Волоколамская. После обновления пространство станет современнее и функциональнее. Кроме того, пешеходам будет удобнее добираться до станции.

