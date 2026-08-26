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26 августа, 14:00

Город

В столице начинается масштабная модернизация Ярославского вокзала

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве начинается масштабное обновление Ярославского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

В скором времени специалисты займутся проектированием, а до конца года ожидается выход на площадку для начала работ. Завершить обновление вокзала должны до конца 2028 года.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, Ярославский вокзал является лидером по объемам пригородного движения в стране и одной из самых узнаваемых достопримечательностей столицы. По его словам, задача проекта заключается в том, чтобы вернуть вокзалу исторический архитектурный облик с учетом статуса объекта культурного наследия федерального значения.

В рамках работ будут организованы новые выходы и входы на станции метро, обновлено инженерное оборудование, отремонтирована кровля и фасады, создано дополнительное пространство для пассажиров. В результате, как подчеркнул Ефимов, территория станет такой же комфортной и современной, как и на отреставрированном Ленинградском вокзале.

Особое внимание специалисты уделят созданию понятной навигации и удобных пересадок с одного вида транспорта на другой. После модернизации вокзал будет более тесно интегрирован в единый транспортный каркас столицы.

Заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в свою очередь, указал, что город формирует новый стандарт железнодорожных вокзалов как современных транспортных хабов, интегрированных в систему Московского транспорта.

Ликсутов добавил, что в настоящее время вокзалом пользуются порядка 80 тысяч пригородных пассажиров в рабочий день, а к 2035 году это число вырастет до 106,4 тысячи. Он подчеркнул, что все транспортные решения закладываются с запасом провозной способности и с расчетом на последующий рост пассажиропотока.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что модернизация также коснется и платформенной инфраструктуры. В частности, ожидается замена навесов над платформами пригородного сообщения, а также организация навесов над платформами дальнего следования.

Кроме того, над пешеходным пространством, которое объединяет Ленинградский и Ярославский вокзалы, оборудуют большой навес. Изменения затронут и внутреннее пространство здания.

Ярославский вокзал является одним из крупнейших в Европе по числу пригородных пассажиров. Отсюда отъезжают пригородные составы в Монино, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Фрязино, Щелково, Александров и другие города Московской и Владимирской областей. Это знаковый объект Транссибирской магистрали. Здесь находится нулевой километр, с которого начинается Великий Сибирский путь от Москвы до Владивостока протяженностью порядка 9,3 тысячи километров.

Ранее в Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) сообщили, что на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) до конца года завершат комплексную модернизацию двух платформ и навесов над ними.

Работы осуществляются на платформах № 1 и 4, у которых останавливаются составы, курсирующие из Москвы и в Москву. Замена конструктивных элементов реализовывается таким образом, чтобы пассажиры могли пользоваться платформами во время ремонта.

Собянин и Белозеров открыли Ленинградский вокзал после модернизации

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