Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал после реконструкции

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и гендиректор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров открыли после масштабной модернизации Ленинградский вокзал.

Мэр напомнил, что он входит в состав крупнейшего транспортного узла страны "Площадь трех вокзалов".

"Сегодня через него проходят 350 тысяч пассажиров. Это станции метрополитена, МЦД, пригородные поезда, поезда дальнего следования, "Сапсан", это наземный транспорт и так далее", – указал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что уже в ближайшее время начнется строительство вокзала ВСМ "Москва – Санкт-Петербург" и количество пассажиров на этом транспортном узле вырастет почти до 500 тысяч. Поэтому столичные власти вместе с РЖД приняли решение поэтапно реконструировать эту территорию, начав с самого старого и значимого вокзала.

"Ленинградский вокзал, который, к сожалению, физически и морально устарел. Провели его полную реконструкцию. Это новый вокзал с новыми сервисами, с новым комфортом для работников и, конечно, в первую очередь для пассажиров", – добавил мэр.

По словам Собянина, следующим этапом станет реконструкция Ярославского вокзала и создание площади с единой пересадкой с одного вида транспорта на другой. Также градоначальник поблагодарил руководство РЖД за совместную работу.

Белозеров, в свою очередь, добавил, что после проведенной реконструкции пассажирские зоны вокзала увеличились в три раза. Теперь на Ленинградском вокзале смогут одновременно получать услуги или размещаться свыше тысячи человек. Здесь же создали новые комнаты для мам с детьми.

"Практически все самые новые железнодорожные цифровые наработки применены здесь. Я хочу поблагодарить Сергея Семеновича, его команду транспортников, поскольку любое действие в Москве является уникальным", – добавил гендиректор РЖД.

После реконструкции на вокзале появилось мозаичное панно площадью свыше 800 квадратных метров, на котором изображены виды Москвы и Петербурга.



Модернизация вокзала была выполнена в рамках федпроекта развития Центрального транспортного узла, составной части нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Работы начались в августе 2024 года, основная задача состояла в том, чтобы включить вокзал в единый транспортный каркас города, организовать новые выходы и входы, заменить инженерное оборудование, починить фасады и кровли.

После завершения реконструкции количество посадочных мест в зонах ожидания выросло с 700 до свыше тысячи, появилось 5 входов, из которых 2 предусмотрены на перспективу. В 2 раза улучшились воздухообмен и освещенность помещений.

Первый этаж вокзала позволяет быстро попасть к платформам, а второй и третий ярусы стали зонами для длительного ожидания с местами для отдыха, кафе и ресторанами. На цокольном этаже появились торговые площади и камеры хранения багажа.

Кроме того, благодаря благоустройству прилегающей территории количество мест для такси было увеличено с 30 до 44, появились отдельные места для туристических автобусов. В непосредственной близости от вокзала расположен линейный отдел полиции.

Ранее Собянин и Белозеров открыли новый московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-1 на месте устаревшей железнодорожной станции Тестовская. Там возвели 2 современные платформы с навесами на всю длину, информационными табло, лавочками и стойками SOS.

Также в рамках проекта специалисты построили южный пассажирский вестибюль, оснащенный турникетами, кассами, туалетными комнатами и динамической системой навигации. Кроме того, создана безбарьерная среда.