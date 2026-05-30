30 мая, 15:59

Общество

Небольшой дождь ожидается в Москве в последнюю ночь весны

Небольшой дождь ожидается в Москве и Подмосковье в ночь на воскресенье, 31 мая, которая станет последней ночью календарной весны, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

По данным синоптиков, ночью будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в столице составит 4–6 градусов тепла, а по области – от плюс 1 до плюс 6 градусов.

В воскресенье, 31 мая, осадки сохранятся и днем. В отдельных районах столичного региона не исключена гроза. Температура днем ожидается в диапазоне 15–17 градусов тепла в Москве и 13–18 градусов выше нуля – в Подмосковье.

"В большинстве районов атмосферные фронты вызовут дожди, на юге и востоке местами сильные, в отдельных районах сильные ливневые дожди с грозами, градом и усилением ветра до 15–20 метров в секунду, на юге европейской территории страны – до 20–25 метров в секунду, ночью и утром местами туман", – подчеркнули в Гидрометцентре.

Специалисты пояснили, что в эти дни европейская территория России находится в тыловой части малоподвижного атлантического циклона, из-за которого температура держится на 3–8 градусов ниже средних климатических показателей.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в столице пройден пик холодной волны. По его словам, столичный регион останется под влиянием периферии теряющего силы и заполняющегося циклона.

