30 мая, 13:52

Сын последнего шаха Ирана Пехлеви прибыл в Одессу

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви прибыл в Одессу. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает ТАСС.

Пехлеви примет участие в Черноморском форуме по безопасности.

В детстве его провозгласили преемником последнего шаха страны Мохаммеда Резы Пехлеви. Он должен был унаследовать престол, однако после Исламской революции 1979 года монархия была свергнута, а семья Пехлеви оказалась в изгнании.

В настоящее время он выступает за демократические изменения в Иране.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская впервые посетила Украину с официальным визитом. Она прибыла в Киев поездом. При этом детали встреч и цели визита не раскрывались.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что глава белорусской оппозиции "спешила посмотреть орешник в цвету", отсылая к недавним российским ударам ракетами "Орешник".

