01 июня, 18:58

Транспорт

Тематический поезд "Дети в сети" запустили в московском метро в День защиты детей

Фото: пресс-служба "Дзена"

Тематический поезд "Дети в сети" запустили в Московском метрополитене в День защиты детей, 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба "Дзена".

В рамках данного проекта, реализованного со столичным Дептрансом, будет затронута тема цифровой безопасности, в том числе защиты персональных сведений, онлайн-мошенничества, кибербуллинга, общения с неизвестными людьми в Сети и многое другое. В вагонах поезда пассажиры смогут ознакомиться с различными советами: "Не толкайся даже в Сети", "Не все из жизни – для интернета", "Не пересылай оскорбления дальше".

Помимо этого, детям и их родителям объяснят, как реагировать на агрессию в комментариях и сообщениях, поддерживать друзей в процессе кибербуллинга и распознать мошенников в Сети. Состав будет курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) весь июнь.

Управляющий директор "Дзена" Александр Толокольников, рассказывая про данную программу, заявил о важности формирования культуры ответственного поведения в Сети. По его словам, проект благодаря яркой пиксельной айдентике поможет объяснить детям и их родителям правила цифровой безопасности простым языком.

"Дзен", помимо поезда, также запускает тематический канал "Дети в сети". Там будут собраны экспертные материалы, советы для родителей, квизы и практические рекомендации по цифровой безопасности для детей.

Проект реализован при поддержке уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и Альянса по защите детей в цифровой среде.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб призвал организовать для всех несовершеннолетних россиян бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры в Международный день защиты детей.

По его мнению, в этот день транспортные предприятия, включая авиа- и железнодорожные компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для семей с детьми вне зависимости от их возраста, а перевозчикам в сфере речных прогулок – предоставить скидку в 50%.

День защиты детей отметили на ВДНХ

