В России призвали сделать проезд и вход в зоопарки 1 июня бесплатными для всех детей

В Международный день защиты детей, 1 июня, для всех несовершеннолетних россиян следует организовать бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры. С такой инициативой в интервью ТАСС выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, в этот праздничный день транспортные предприятия, включая авиа- и железнодорожные компании, должны запустить специальные акции. В частности, агрегаторам такси предлагается ввести льготный тариф для семей с детьми вне зависимости от их возраста, а перевозчикам в сфере речных прогулок – предоставить скидку в 50%.

Помимо этого, замсекретаря ОП убежден, что двери всех культурных и творческих заведений должны быть открыты для юных посетителей. Речь идет о бесплатном входе на выставки и в театры для семей с детьми.

Гриб подчеркнул, что реализация таких мер станет не только знаком уважения и поддержки, но и ощутимой материальной помощью, способствующей повышению мобильности семей.

Ранее замсекретаря предложил ввести денежные выплаты семьям к Международному дню защиты детей. При этом по словам Гриба, приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. Для них этот день, подчеркнул он, должен ощущаться как настоящий праздник.