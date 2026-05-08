08 мая, 03:31

Общество

В России предложили ввести выплаты семьям к Международному дню защиты детей

Фото: depositphotos/milk-records.bk.ru

Семьи с детьми должны получать выплаты к 1 июня – Международному дню защиты детей. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

По его словам, приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. Для них этот день, подчеркнул Гриб, должен ощущаться как настоящий праздник.

Он добавил, что многодетность необходимо возвести в ранг культурной нормы и всемерно поощрять. В идеальной перспективе, добавил замсекретаря, разовые выплаты должны охватывать абсолютно все семьи, воспитывающие детей.

Помимо финансовой помощи, Гриб предложил учредить новую традицию чествования родителей. Он считает, что 1 июня в школах стоило бы проводить церемонии награждения матерей и отцов лучших учеников, вручая им грамоты, ведомственные и государственные награды за достойное воспитание детей.

Ранее председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил изменить систему оплаты больничных многодетным родителям. По его мнению, данный шаг позволит одновременно снизить финансовую нагрузку на бизнес и поддержать сотрудников с тремя и более детьми.

