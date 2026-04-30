В Госдуме предложили в два раза увеличить расходы для повышения рождаемости

Для кардинального улучшения демографической ситуации в России необходимо увеличить государственные расходы на программы повышения рождаемости с нынешних 1,5 до 3% ВВП. С таким заявлением в интервью ТАСС выступил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Парламентарий подчеркнул, что без серьезных финансовых вложений переломить негативный тренд невозможно. Его партия настаивает на масштабном внедрении своих программных инициатив, часть из которых уже апробирована в регионах.

В числе ключевых предложений – введение прогрессивного материнского капитала. Выплаты, согласно задумке, должны ощутимо расти в зависимости от очередности рождения детей: до 900 тысяч рублей на второго и до 1,4 миллиона рублей на третьего.

При появлении первенца семья сможет получить 500 тысяч рублей на погашение жилищного кредита, а на второго и третьего ребенка – 600 и 700 тысяч рублей соответственно.

Помимо финансовой поддержки, члены фракции предлагают запустить программы предоставления социального жилья от государства, а также механизм льготной аренды с правом последующего выкупа.

По оценкам Миронова, реализация перечисленного пакета мер способна обеспечить прибавку в 600 тысяч новорожденных ежегодно.

Ранее депутат ГД от фракции "Справедливая Россия" Александр Аксененко предложил выдавать семейную ипотеку под 0% при рождении четвертого ребенка. Данное предложение было направлено на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

По словам депутата, текущая модель государственной поддержки, предлагающая одинаковые условия для неравных по нагрузке категорий граждан, требует пересмотра в пользу более справедливого и индивидуального подхода.