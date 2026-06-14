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14 июня, 14:04

Происшествия

Режим ЧС ввели в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани из-за разлива реки

Фото: vk.com/Администрация МО Крымский район

Режим ЧС ввели в четырех сельских поселениях Крымского района Кубани из-за разлива реки и прорыва временной дамбы. Об этом сообщила пресс-служба администрации района.

"Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал", – говорится в публикации.

Уточняется, что существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Местные жители оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы.

Ранее администрация района уточняла, что длина прорыва временной дамбы составляет около 80 метров.

До этого режим ЧС объявили в Славянском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы. Людей оповестили о произошедшем с помощью сирен, эвакуированы 17 человек. Их разместили в гостинице, расположенной в станице Анастасиевской. Пункты временного размещения также развернули в ФОК "Олимп" и в Доме культуры "Анастасиевский".

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