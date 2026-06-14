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14 июня, 10:06

Происшествия

Пожар в морском терминале Кубани ликвидирован

Фото: depositphotos/My_inspiration

Пожар, вспыхнувший в морском терминале в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, потушен. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

К тушению привлекли 135 человек и 38 единиц техники.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Темрюкский район Краснодарского края 13 июня. При падении обломков БПЛА возникло возгорание в морском терминале. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

До этого фрагменты беспилотника попали в многоквартирный дом в Краснодаре, из-за чего начался пожар. Пострадали двое жильцов. Кроме того, при атаке на Северский районе повреждения получили несколько частных домов. Там выявили одного пострадавшего.

Здание панорамы "Оборона Севастополя" загорелось после атаки БПЛА в Крыму

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