Три человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое мирных жителей пострадали во время воздушной атаки БПЛА на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание. Ранения получили двое жильцов, им оказывают необходимую помощь. На месте также работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, атаке БПЛА подвергся Северский район, где зафиксированы повреждения нескольких частных домов. Здесь был выявлен один пострадавший. На территории всего края продолжает действовать беспилотная опасность.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском в Краснодарском крае. В результате произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили на территории трех частных домов.

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона по автомобилю в хуторе Красиво. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

