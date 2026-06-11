График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 03:54

Происшествия

Три человека пострадали при атаке БПЛА в Краснодарском крае

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое мирных жителей пострадали во время воздушной атаки БПЛА на Краснодарский край. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Обломки одного из дронов попали в многоквартирный дом в Краснодаре, в результате чего произошло возгорание. Ранения получили двое жильцов, им оказывают необходимую помощь. На месте также работают оперативные и специальные службы.

Кроме того, атаке БПЛА подвергся Северский район, где зафиксированы повреждения нескольких частных домов. Здесь был выявлен один пострадавший. На территории всего края продолжает действовать беспилотная опасность.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотников упали в поселке Афипском в Краснодарском крае. В результате произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили на территории трех частных домов.

В Белгородской области два мирных жителя пострадали в результате атаки украинского дрона по автомобилю в хуторе Красиво. Пострадавшие были доставлены в районную больницу.

Читайте также


происшествиярегионы

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика