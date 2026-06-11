Пожар вспыхнул на нефтезаводе на Кубани после падения БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обломки беспилотников упали в поселке Афипском в Краснодарском крае. В результате произошло возгорание на территории местного нефтеперерабатывающего завода, сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, фрагменты БПЛА обнаружили на территории трех частных домов. В одном из них загорелась хозпостройка, в другом доме взрывной волной выбило остекление. Также оказалась нарушена газовая магистраль. Предварительно, жертв и пострадавших не выявлено.

Ранее два объекта инфраструктуры загорелись в Камешковском и Александровском округах Владимирской области в результате атаки беспилотников. В результате случившегося также обошлось без пострадавших.

Между тем в Херсонской области восемь округов остались без электроснабжения в результате ночной атаки БПЛА. Спустя некоторое время электроснабжение в регионе было восстановлено в полном объеме.