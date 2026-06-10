Три человека пострадали после ракетной атаки на Чувашию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три человека пострадали в результате ракетной атаки на Чувашию. Об этом глава республики Олег Николаев сообщил в мессенджере MAX.

По его информации, два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один – легкой.

"Жизни людей ничего не угрожает. Один уже отпущен домой", – сказал Николаев.

Он уточнил, что ракетная опасность в Чувашии отменена, но власти продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как угроза атаки БПЛА остается. Мобилизованы все силы и средства, а также экстренные службы. Ведется детальный осмотр и регистрация повреждений, подчеркнул глава региона.

Николаев добавил, что те, кому нужна поддержка, могут ее получить в школе № 57 в Чебоксарах. Там организован пункт помощи, в котором дежурят врачи и психологи.

Чебоксары подверглись ракетной атаке утром 10 июня. На местах ЧП работают оперативные службы, принимаются меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка. Николаев отметил, что ситуация находится на личном контроле и поддерживает связь с профильными ведомствами.