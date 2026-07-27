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27 июля, 12:57

Происшествия

Число жертв атаки на Ростовскую область выросло до 5 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Число жертв атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область выросло до 5 человек. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Обнаружены погибшими еще 3 человека – 2 взрослых и 1 ребенок. Их обнаружили спасатели при разборе завалов многоквартирного дома", – написал глава области в MAX.

Слюсарь добавил, что работы по ликвидации последствий атаки продолжаются. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб и спасатели, пострадавшим также оказывают всю необходимую помощь.

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ночью 27 июля. Под ударами оказались Ростов-на-Дону, Таганрог и еще 4 района области. Всего средства ПВО уничтожили около 50 беспилотников.

Прокуратура региона взяла под контроль соблюдение прав пострадавших. Жителей подвергшихся атаке многоквартирных домов в Ростове-на-Дону эвакуировали. Для них также развернули медицинский пункт. Уточнялось, что в этом городе пострадали 8 человек.

В общей сложности из-за падения фрагментов БПЛА повреждения получили 17 частных домовладений, 3 многоквартирных дома, соцучреждение, кафе, складские помещения и 5 машин. Все пострадавшие участки оцеплены.

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