Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пострадавших после атаки в Ростове-на-Дону

Фото: МАХ/"Прокуратура Ростовской области"

Прокуратура Ростовской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших в результате воздушной атаки на Ростов-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи гражданам", – отметили в прокуратуре.

Территориальные прокуроры лично следят за ситуацией на месте. Кроме того, для приема жалоб и оказания правовой помощи организована горячая линия. Граждане могут обратиться по телефону 8 (863) 210-55-99.

Воздушная атака на Ростов-на-Дону произошла в ночь на 27 июля. В результате случившегося повреждения получил многоквартирный дом. По словам главы города Александра Скрябина, для жителей здания развернули пункт временного размещения.

По последним данным, из-за ЧП два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, в их числе – подросток.