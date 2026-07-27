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27 июля, 12:48

Происшествия

В Красноярске нашли останки пропавшей полгода назад 20-летней студентки

Фото: MAX/"ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

В Красноярске обнаружили останки 20-летней студентки, которая пропала полгода назад. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета РФ по региону.

Девушка ушла из дома в ночь на 14 января. По данным камер видеонаблюдения, она шла в сторону стадиона "Ветлужанка". В итоге тело студентки нашли недалеко от спортивного объекта в лесу.

На скелете была одежда, в которой ее, предположительно, видели в последний раз. Кроме того, специалисты обнаружили мобильный телефон девушки и паспорт.

Экспертиза показала, что найденные останки принадлежат этой пропавшей студентке. Следователи продолжают расследование инцидента.

Ранее стало известно об обнаружении тела подростка, который утонул в горной реке в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Уточнялось, что молодого человека удалось найти в двух километрах от места происшествия. Погибшему было 15 лет.

Пропавшую под Серпуховом девочку нашли в 164 километрах от дома

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