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17 июня, 13:00

Происшествия

В Карачаево-Черкесии нашли пропавшую группу туристов

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

В Карачаево-Черкесии спасатели нашли группу незарегистрированных в МЧС туристов, случайно подавшую сигнал о помощи с маршрута в районе пещер хребта Дженту в Урупском районе республики. Об этом сообщило региональное управление МЧС в MAX.

По данным ведомства трекер, тургруппы сработал на высоте 2 800 метров. В результате на поиски были отправлены четверо спасателей и одна единица техники.

"Семья из трех человек совершала восхождение к пещерам. Медицинская помощь туристам не требуется. В результате случайного срабатывания устройства трекер передал сигнал о нештатной ситуации", – уточнили в ведомстве.

Ранее спасатели вывели из леса в Егорьевске заблудившуюся 79-летнюю пенсионерку. Вечером 15 июня родственник сообщил в "Систему-112", что женщина ушла на прогулку в лес рядом с поселком Шувое и не вернулась.

Спасатели связались с ней по телефону и просили оставаться на месте, после чего несколько часов искали ее в темноте и под дождем, подавая звуковые сигналы. В итоге пенсионерку нашли и доставили домой, медицинская помощь ей не понадобилась.

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