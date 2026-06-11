Российская гимнастка Сороковая пропала в Канаде

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/elizaveta.sorokovaya

Чемпионка России по художественной гимнастике Елизавета Сороковая пропала в Канаде. Об этом основатель центра поддержки развития спорта "Выше облаков" Кира Протасова заявила в интервью с канадской гимнасткой Патрицией Беззубенко, видео которого опубликовано на YouTube.

Протасова уточнила, что к ней уже обращались по поводу пропажи Сороковой. С ее слов, она звонила спортсменке, но ее телефон не отвечает. Протасова выразила надежду, что родственники сообщат об этом в консульство.

"Я сама попробую тоже как-то посодействовать. Либо если связь уже есть, то, пожалуйста, напишите нам, потому что мы переживаем реально", – добавила она.

Беззубенко рассказала, что ее тренер из России Юлия Голубенко тоже спрашивала про Сорокову.

"А я, к сожалению, давно с ней (Сороковой. – Прим. ред.) потеряла какую-то связь по каким-то личным причинам", – объяснила гимнастка.

По данным СМИ, Сороковая завершила спортивную карьеру и работала тренером, а в 2017 году вышла замуж и уехала в Канаду. Спустя пять лет она развелась, а больше года назад перестала выходить на связь.

Ранее в китайской тюрьме нашли пропавшего россиянина. Мужчина уехал в Таиланд, где у него возникли проблемы с документами. Позднее он сказал родным, что находится в Китае, после чего связь с ним пропала.

Выяснилось, что несколько месяцев гражданин России был в китайской тюрьме за незаконное пересечение границы и ждал решения иммиграционной полиции о возвращении на родину.