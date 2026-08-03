03 августа, 17:39Общество
В Кабардино-Балкарии хирурги спасли руку девочки, попавшую в мясорубку
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Врачи республиканского детского многопрофильного центра в Кабардино-Балкарии спасли руку трехлетней девочки, которая засунула ее в электрическую мясорубку. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Во время операции хирурги-травматологи восстановили поврежденные структуры кисти. Несмотря на явные повреждения пальцев, их двигательная функция была сохранена.
На данный момент состояние девочки стабильное. Медики продолжают послеоперационное наблюдение и планируют дальнейшие реабилитационные мероприятия, добавили в ведомстве.
Ранее врачи в Москве спасли руку 17-летнего подростка от ампутации. Он получил травму во время катания на горных лыжах.
Юноша рассек плечо об острый кант лыжи, произошло артериальное кровотечение. Хирурги провели многоэтапную операцию и полностью восстановили кровообращение в руке.