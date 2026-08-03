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03 августа, 17:39

Общество

В Кабардино-Балкарии хирурги спасли руку девочки, попавшую в мясорубку

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Врачи республиканского детского многопрофильного центра в Кабардино-Балкарии спасли руку трехлетней девочки, которая засунула ее в электрическую мясорубку. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Во время операции хирурги-травматологи восстановили поврежденные структуры кисти. Несмотря на явные повреждения пальцев, их двигательная функция была сохранена.

На данный момент состояние девочки стабильное. Медики продолжают послеоперационное наблюдение и планируют дальнейшие реабилитационные мероприятия, добавили в ведомстве.

Ранее врачи в Москве спасли руку 17-летнего подростка от ампутации. Он получил травму во время катания на горных лыжах.

Юноша рассек плечо об острый кант лыжи, произошло артериальное кровотечение. Хирурги провели многоэтапную операцию и полностью восстановили кровообращение в руке.

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