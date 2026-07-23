Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июля, 10:20

Общество

В Москве врачи спасли 17-летнего горнолыжника от ампутации руки

Фото: МАХ/"Российская детская клиническая больница (РДКБ)

Медики Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России предотвратили ампутацию руки 17-летнему подростку, который получил тяжелую травму во время тренировки по горным лыжам. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Юноша с Сахалина профессионально занимается горными лыжами с трех лет. Во время очередного спуска он упал на трассе, и острый кант лыжи глубоко рассек левое плечо, повредив мышцы, нервы и магистральные сосуды. Из-за этого началось массивное артериальное кровотечение.

Экстренную операцию подростку провели врачи по месту жительства, однако для восстановления сосудов и нервов требовалась высокоспециализированная помощь. После телемедицинской консультации пациента срочно госпитализировали в РДКБ.

В больнице установили, что расстояние между живыми концами разорванной артерии составляло около 15 сантиметров. Кроме того, были полностью перебиты срединный, локтевой и лучевой нервы, отвечающие за движение всей конечности ниже плеча.

Мультидисциплинарная команда сердечно-сосудистых, эндоваскулярных и реконструктивно-пластических хирургов провела многоэтапное вмешательство. В ходе операции врачи выделили все поврежденные структуры и пересадили фрагменты подкожных нервов с обеих ног пациента, чтобы восстановить разорванные нервы плеча.

Дефект артерии устранили комбинированным методом: использовали большую подкожную вену с правой голени и синтетический протез в качестве центральной части сосудистой вставки.

"Это позволило полностью нормализовать кровообращение в руке", – рассказал заведующий отделением детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ Игорь Серков.

Через три месяца контрольное обследование показало, что кровообращение в руке восстановилось в полном объеме.

Ранее медики в Новороссийске помогли четырехлетней девочке, проглотившей 100 магнитных шариков. Ребенка доставили в больницу с подозрением на острый аппендицит, врачи провели операцию.

Читайте также


медицинаобществогород

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

Можно ли потерять деньги из-за финансовых советов ИИ?

Эксперты призывают не полагаться только на агрегатор, а разбираться в вопросах самостоятельно

Читать
закрыть

Как внедрение уроков по этике повлияет на поведение детей?

Необходимость связана с низким уровнем этики и речевой культуры

Ведение таких уроков поможет школьникам лучше понять друг друга и урегулировать конфликты

Читать
закрыть

Как рекордный Эль-Ниньо отразится на Москве?

Эффекты явления станут заметны зимой, а также весной и летом следующего года

Частично процессы уже отражаются на столичном регионе

Читать
закрыть

Почему Европе стало труднее вводить санкции против РФ?

Эксперты уверены: Европа изначально наивно рассматривала введение санкций как линейный процесс

Читать
закрыть

Поможет ли дача поправить здоровье и сэкономить семейный бюджет?

Человек получает умеренные нагрузки, например, при прополке грядок или других работах

Читать
закрыть

Как будет работать механизм "обратного взыскания" со счетов мошенников?

Эксперты уверены: механизм "обратного взыскания" средств является естественным

Для его реализации необходимо доказать, что действие было мошенническим

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика