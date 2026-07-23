ТАСС: три человека пострадали после взрыва газового баллона в Подмосковье

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Три человека пострадали после взрыва газового баллона в подмосковном Егорьевске, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным собеседника журналистов, инцидент произошел в одной из квартир жилого дома. В результате ЧП разрушены балкон и оконная рама, добавляет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в ангаре в Калининском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел в арендованном помещении, где работали сотрудники химической компании. Причиной возгорания, предположительно, стала детонация одного из веществ.

До этого взрыв газа произошел в частном доме в Сунженском районе Ингушетии. В результате пострадали пять человек, в числе которых трое детей. Их доставили в Сунженскую центральную районную больницу и детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

