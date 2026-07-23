Вратарь ФК "Союз инженеров" Майоров умер во время матча во Владимире

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Вратарь футбольной команды "Союз инженеров" Алексей Майоров умер во время матча во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе Владимирской городской федерации футбола, пляжного футбола, мини-футбола и футзала.

"С глубокой скорбью сообщаем о невосполнимой утрате", – сказано в сообщении.

Уточняется, что игрок скончался 22 июля на 47-м году жизни. В федерации его назвали настоящим символом владимирского мини-футбола.

Церемония прощания со спортсменом пройдет в субботу, 25 июля, в 09:00 по московскому времени в храме Вознесения Христова.

