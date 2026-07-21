В Португалии 26-летний футболист умер во время пробежки

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Игрок эстонского футбольного клуба "Харью" Усалифа Инди умер во время пробежки в возрасте 26 лет. Об этом сообщило издание Record.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 июля, в Португалии. Молодому человеку внезапно стало плохо, один из прохожих вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти футболиста не удалось.

Инди был воспитанником клуба "Порту". Он выступал за такие португальские команды, как "Униан Лейрия", "Валадареш Гая", "Педраш Рубраш".

В феврале 2023 года Инди присоединился к эстонской "Харью". За клуб он провел 45 матчей.