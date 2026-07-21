Врач Мескина: стафилококк опасен для детей, пожилых и людей с кожными заболеваниями

Переносчиками золотистого стафилококка может стать почти треть населения Земли летом 2026 года, предупредили врачи. Кто находится в группе риска, как распознать симптомы и возможно ли защититься от инфекции – в материале Москвы 24.

Особые условия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число потенциальных переносчиков золотистого стафилококка нынешним летом может достигнуть 30% от всего населения планеты. Таким мнением с телеграм-каналом "SHOT ПРОВЕРКА" поделился профессор Российского национального исследовательского медуниверситета имени Н. И. Пирогова Мурад Шахмарданов.

По его словам, золотистый стафилококк у большинства существует в "спящем" состоянии и долгое время не проявляет себя. Симптомы обычно возникают только при повреждении кожных покровов. На фоне ослабленного иммунитета из‑за стресса, недосыпа, перегрузок и летней жары бактерия легче активируется – для этого достаточно микротрещины, пореза, ссадины или расчесанного укуса, предупредил Шахмарданов.



Золотистый стафилококк обычно обитает на коже и в носовой полости человека. При попадании в поврежденные участки он может спровоцировать развитие гнойных воспалений – например, фурункулов и покраснений. Инфекция передается через грязные руки, общие предметы гигиены, при тесном контакте с носителем, а также продукты питания с нарушенными условиями хранения.



Эксперт предупредил, что распознать стафилококковую инфекцию самостоятельно невозможно – ее симптомы схожи с проявлениями множества других заболеваний. При быстром увеличении покраснения на коже, повышении температуры тела, ознобе и слабости он порекомендовал незамедлительно обратиться к врачу. Кроме того, без своевременного лечения инфекция способна поразить внутренние органы, включая сердце, легкие и кости, добавил Шахмарданов.

Ранее ученые кафедры микробиологии Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава РФ пришли к выводу, что золотистый стафилококк и другие патогенные штаммы могут сохраняться на поверхностях смартфонов. По их данным, бактерии попадают на гаджеты в результате повседневных контактов: при рукопожатиях, прикосновениях к дверным ручкам и другим поверхностям, а также воздушно‑капельным путем.

На мобильных устройствах микроорганизмы способны сохраняться несколько суток, особенно активно накапливаясь в труднодоступных местах – например, в щелях между корпусом телефона и чехлом, добавили специалисты.

"Никакой катастрофы"

Стафилококк – вездесущий микроб, предупредила в беседе с Москвой 24 врач-инфекционист Елена Мескина.

По словам эксперта, носительство, при котором в организме присутствует возбудитель инфекционной болезни, но клинические проявления отсутствуют, встречается в ротоглотке, кишечнике и на коже.

"Это большая популяция микробов. Могут ли они вызывать заболевания, зависит от разновидности стафилококка и его свойств, а также реактивности организма", – подчеркнула она.



При этом летом создаются более благоприятные условия для гнойничковых заболеваний, обратила внимание специалист.

"Кожа открыта, вероятность царапин и мелких повреждений увеличивается, многие чаще посещают водоемы, бассейны и отдыхают на природе, а значит, контакты с источниками стафилококка возрастают", – отметила врач.





Елена Мескина врач-инфекционист Некоторые стафилококки способны выделять токсины, вызывающие тяжелые заболевания вплоть до сепсиса. Но можно заразиться и вообще не почувствовать этого, если нет предпосылок: иммунодефицита, недавнего тяжелого заболевания, стрессовых ситуаций, резких перемен климата.

Наиболее высокий уровень носительства золотистого стафилококка отмечается среди младенцев, детей в возрасте до 5 лет и пожилых. По словам Мескиной, в группу риска также входят лица с кожными заболеваниями – например, псориазом и атопическим дерматитом. Из‑за имеющихся повреждений покровов у них выше вероятность развития бактериальных осложнений.

"Здесь же пациенты с иммунодефицитом, в том числе получающие лекарственные препараты (например, при ревматоидном артрите), а также с врожденными нарушениями иммунитета", – добавила специалист.



Для профилактики заболеваемости врач рекомендовала мыть руки после любых контактов, перед едой, после улицы и туалета, не пить из общей бутылки и не доедать за другими. Также стоит быть осторожнее с поцелуями, поскольку существует риск наличия инфекции в горле. Прививать эти правила гигиены нужно с детства – это надежный способ снизить риск заражения.



"Стафилококковые инфекции могут протекать тяжело, особенно опасны для новорожденных (тяжелейшие поражения кожи, сепсис, менингит, смерть), поэтому в родильных отделениях и отделениях новорожденных должен соблюдаться жесткий санитарный режим. В остальных случаях стафилококк – привычный микроб, с которым люди живут долго. По крайней мере, как инфекционист, я не вижу катастрофы", – подчеркнула эксперт.

По ее словам, на данный момент нет статистических данных, свидетельствующих о резком росте числа стафилококковых инфекций. При этом диагностика стафилококковых пневмоний затруднена – возможно, их распространенность увеличилась, но тенденция пока не прослеживается явно, заключила Мескина.

