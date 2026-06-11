Инфекционист Вознесенский: купание в фонтане может закончиться брюшным тифом

С приходом летней жары начинается сезон отдыха у воды, в том числе на дачах, а самые отчаянные решают окунуться в городской фонтан. Однако это может грозить заражением кишечной инфекцией или гельминтами, рассказали врачи. Подробности – в материале Москвы 24.

Здоровье под угрозой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инфекционные заболевания, которые можно подхватить при купании в дачных бочках и городских фонтанах, делятся на несколько групп. Самые популярные из них – кишечные и бактериальные, рассказал Москве 24 врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

К первым относятся различного рода кишечные инфекции, в том числе энтеровирусная, ротовирусная (заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт), норовирусная (вид острой кишечной инфекции), а также вирусный гепатит А (острое инфекционное заболевание печени). Ими можно заразиться при заглатывании зараженной воды, рассказал эксперт.



К бактериальным заболеваниям относятся брюшной тиф – тяжелое острое кишечное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Salmonella Typhi, а также сальмонеллез, который вызывают бактерии рода Salmonella, и лептоспироз – острая инфекция, вызываемая бактериями рода Leptospira. Последнее заболевание передается от выделений грызунов или сельскохозяйственных животных, добавил специалист.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Также есть заболевания кожи. Например, одной из самых частых является патология под названием "зуд купальщиков" (аллергическая реакция кожи на проникновение личинок), которая может быть вызвана личинками гельминтов. Они водятся преимущественно в стоячей воде. Возбудители попадают через поврежденную кожу.

Также есть группа заболеваний, связанных с воспалением ушей и слизистых оболочек, их вызывают преимущественно стафилококки и стрептококки. Например, "ухо пловца" или наружный отит (воспаления кожи наружного слухового прохода и ушной раковины при попадании воды с возбудителем).

В свою очередь, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в беседе с Москвой 24 добавил, что в городских фонтанах и дачных бочках часто образуются биопленки, где, например, могут выживать синегнойные палочки Pseudomonas aeruginosa.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Даже небольшого глотка загрязненной воды может быть более чем достаточно для того, чтобы подхватить инфекцию. Кроме того, в фонтанах могут использоваться реагенты против "цветения", и они не всегда рассчитаны на контакт с кожей, глазами и слизистыми человека.

Терапевт подчеркнул, что в стоячей воде можно встретить практически все возбудители инфекционных заболеваний за исключением чумы и малярии, поэтому нужно быть особенно осторожным, выбирая место для охлаждения.

Не только инфекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще одна угроза, которая поджидает любителей купаться в фонтанах, – это травмы и риск утонуть, указал терапевт Водовозов. В таких конструкциях скользкое дно, есть перепады уровня, скрытые трубы, форсунки, насосы, решетки и подсветка.





Алексей Водовозов врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист В бочке опасность еще прозаичнее: например, маленький ребенок может перевеситься через край, упасть головой вниз и просто не суметь выбраться.

Любое купание, будь то открытый водоем или дачная бочка, должно завершиться приемом душа со средствами для мытья тела. После этого нужно надеть свежую одежду. Ссадины и порезы необходимо промыть чистой водой с мылом, обработать обычным кожным антисептиком и закрыть чистой повязкой или бактерицидным пластырем, отметил терапевт.

Если отравление или заражение инфекцией все же произошло, то распознать недуг можно по следующим симптомам: диарея, рвота, повышение температуры, сильная боль в животе, покраснение глаз, желтушность кожи и сыпь.

Инфекционист Вознесенский добавил, что при появлении первых симптомов нужно промыть самостоятельно желудок кипяченой водой комнатной температуры с добавлением небольшого количества антисептического раствора. Также показано обильное питье, чтобы восполнить потерянную воду и минеральные вещества.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Лучше отказаться от приема лекарственных препаратов до консультации с врачом. Если ситуация с восстановлением состояния выходит из-под контроля, то нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Избежать заражения поможет строгое следование одному правилу: купаться только в местах, предназначенных для этого и одобренных проверяющими органами, заключил инфекционист.

При этом купание в фонтане может не только нанести вред здоровью, но и отразиться на финансах. Это расценивается как нарушение общественного порядка и правил поведения в обществе и наказывается штрафом до 2 500 рублей, а в отдельных случаях нарушителю вовсе грозит арест до 15 суток, рассказала "Москве 24" адвокат Елена Пономарева.