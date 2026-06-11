Инфекционист Вознесенский: купание в фонтане может закончиться брюшным тифом

С приходом летней жары начинается сезон отдыха у воды, в том числе на дачах, а самые отчаянные решают окунуться в городской фонтан. Однако это может грозить заражением кишечной инфекцией или гельминтами, рассказали врачи. Подробности – в материале Москвы 24.
Здоровье под угрозой
Инфекционные заболевания, которые можно подхватить при купании в дачных бочках и городских фонтанах, делятся на несколько групп. Самые популярные из них – кишечные и бактериальные, рассказал Москве 24 врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
К первым относятся различного рода кишечные инфекции, в том числе энтеровирусная, ротовирусная (заболевание, поражающее желудочно-кишечный тракт), норовирусная (вид острой кишечной инфекции), а также вирусный гепатит А (острое инфекционное заболевание печени). Ими можно заразиться при заглатывании зараженной воды, рассказал эксперт.
К бактериальным заболеваниям относятся брюшной тиф – тяжелое острое кишечное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Salmonella Typhi, а также сальмонеллез, который вызывают бактерии рода Salmonella, и лептоспироз – острая инфекция, вызываемая бактериями рода Leptospira. Последнее заболевание передается от выделений грызунов или сельскохозяйственных животных, добавил специалист.
Также есть группа заболеваний, связанных с воспалением ушей и слизистых оболочек, их вызывают преимущественно стафилококки и стрептококки. Например, "ухо пловца" или наружный отит (воспаления кожи наружного слухового прохода и ушной раковины при попадании воды с возбудителем).
В свою очередь, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов в беседе с Москвой 24 добавил, что в городских фонтанах и дачных бочках часто образуются биопленки, где, например, могут выживать синегнойные палочки Pseudomonas aeruginosa.
Терапевт подчеркнул, что в стоячей воде можно встретить практически все возбудители инфекционных заболеваний за исключением чумы и малярии, поэтому нужно быть особенно осторожным, выбирая место для охлаждения.
Не только инфекции
Еще одна угроза, которая поджидает любителей купаться в фонтанах, – это травмы и риск утонуть, указал терапевт Водовозов. В таких конструкциях скользкое дно, есть перепады уровня, скрытые трубы, форсунки, насосы, решетки и подсветка.
Любое купание, будь то открытый водоем или дачная бочка, должно завершиться приемом душа со средствами для мытья тела. После этого нужно надеть свежую одежду. Ссадины и порезы необходимо промыть чистой водой с мылом, обработать обычным кожным антисептиком и закрыть чистой повязкой или бактерицидным пластырем, отметил терапевт.
Если отравление или заражение инфекцией все же произошло, то распознать недуг можно по следующим симптомам: диарея, рвота, повышение температуры, сильная боль в животе, покраснение глаз, желтушность кожи и сыпь.
Инфекционист Вознесенский добавил, что при появлении первых симптомов нужно промыть самостоятельно желудок кипяченой водой комнатной температуры с добавлением небольшого количества антисептического раствора. Также показано обильное питье, чтобы восполнить потерянную воду и минеральные вещества.
Избежать заражения поможет строгое следование одному правилу: купаться только в местах, предназначенных для этого и одобренных проверяющими органами, заключил инфекционист.
При этом купание в фонтане может не только нанести вред здоровью, но и отразиться на финансах. Это расценивается как нарушение общественного порядка и правил поведения в обществе и наказывается штрафом до 2 500 рублей, а в отдельных случаях нарушителю вовсе грозит арест до 15 суток, рассказала "Москве 24" адвокат Елена Пономарева.