Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 19:32

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Хряпин предупредил о риске передачи дирофиляриоза через укусы комаров

Передача проблем: чем опасны укусы комаров в России

Роспотребнадзор напомнил, что комары способны быть переносчиками различных заболеваний, в частности лихорадки Западного Нила, поэтому важно не забывать о мерах профилактики. Чем еще можно заразиться от кровососущих в столичном регионе, разбиралась Москва 24.

Грозит ли лихорадка?

Фото: depositphotos/Kwangmoo

Комары, обитающие в России, могут быть переносчиками различных заболеваний, в частности лихорадки Западного Нила. Вирус регистрируется в стране с 1999 года, чаще всего – в южных регионах, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Симптомы лихорадки включают высокую температуру, головную боль, боль в мышцах и сыпь. При появлении признаков необходимо срочно обратиться к врачу, отметили в ведомстве.

Там обратили внимание, что проблема распространена в регионах с теплым климатом. В частности, нужно быть аккуратнее в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и в различных районах Северной Америки, Африки, Азии и Европы. В связи с этим специалисты порекомендовали заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию у туроператоров.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил в разговоре с Москвой 24, что в России в 2024 году было зарегистрировано 436 эпизодов заболеваемости лихорадкой Западного Нила в 36 регионах страны (0,3 на 100 тысяч).

Всего 18 летальных исходов, все были среди взрослого населения. Специфической профилактики, доступной каждому на сегодняшний день, нет, а лечение симптоматическое и патогенетическое.
Сергей Вознесенский
врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН

"Поэтому основная задача – бороться с насекомыми и их распространенностью. На уровне федеральных и региональных властей – это принятие мер относительно заболоченных территорий. На индивидуальном – использование различных способов дезинсекции", – отметил эксперт.

В качестве защиты он рекомендовал два основных метода: барьерный (в домах – москитные сетки, при посещении лесопарковых зон – одежда, закрывающая открытые участки тела) и использование химических спреев и других инсектицидов, репеллентов. Они не позволят насекомым приближаться и тем более кусать и передавать инфекцию.

Какие еще проблемы?

Фото: 123RF.com/khaligo

Трансмиссивные патологии, то есть те, что передаются членистоногими кровососущими насекомыми (комарами, москитами, клещами, блохами), не распространены на всей планете одновременно, напомнил Сергей Вознесенский.

"Другое их название – природно-очаговые, или эндемичные для определенной территории заболевания, то есть у каждого из них есть характерная область распространения и определенная сезонность", – пояснил эксперт.

Он добавил, что в России преимущественно встречаются клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Реже – инфекции, передающиеся через комаров. Самое серьезное заболевание из этой группы – малярия, однако в наших широтах наиболее тяжелая форма (тропическая) не распространена. Легкие случаи встречаются изредка, они единичны.

В разговоре с Москвой 24 биолог, энтомолог Роман Хряпин отметил еще одну проблему, к которой способны привести комары в России, – дирофиляриоз.

"Через укусы могут передаваться паразитические нематоды, которые потом живут в подкожной клетчатке и лимфатических сосудах. Такие случаи единичны, и чаще всего заражаются домашние и дикие животные семейства кошачьих и собачьих", – сказал эксперт.

Он добавил, что задачей кровососущего является попытка укусить и напиться крови, что необходимо для продолжения рода. Поэтому человек в любом случае будет выглядеть для насекомого привлекательным.

Важно помнить, что комары ориентируются на запах, температуру тела жертвы и выдыхаемый углекислый газ (на этом основаны ловушки для комаров). А мошки и слепни полагаются на зрение и часто атакуют любые движущиеся предметы.
Роман Хряпин
биолог, энтомолог

Специалист также подчеркнул, что полностью обезопасить себя от укуса насекомого невозможно. Особенно сейчас это касается комаров, поскольку после обильных снегопадов сформировалось очень много мелких водоемов и луж, где будут развиваться личинки.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика