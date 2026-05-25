Эксперт Хряпин предупредил о риске передачи дирофиляриоза через укусы комаров

Роспотребнадзор напомнил, что комары способны быть переносчиками различных заболеваний, в частности лихорадки Западного Нила, поэтому важно не забывать о мерах профилактики. Чем еще можно заразиться от кровососущих в столичном регионе, разбиралась Москва 24.

Грозит ли лихорадка?

Комары, обитающие в России, могут быть переносчиками различных заболеваний, в частности лихорадки Западного Нила. Вирус регистрируется в стране с 1999 года, чаще всего – в южных регионах, сообщил Роспотребнадзор на своем сайте.

Симптомы лихорадки включают высокую температуру, головную боль, боль в мышцах и сыпь. При появлении признаков необходимо срочно обратиться к врачу, отметили в ведомстве.

Там обратили внимание, что проблема распространена в регионах с теплым климатом. В частности, нужно быть аккуратнее в Египте, Греции, Израиле, Таиланде, Вьетнаме, Индии и в различных районах Северной Америки, Африки, Азии и Европы. В связи с этим специалисты порекомендовали заранее уточнять эпидемиологическую ситуацию у туроператоров.

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский добавил в разговоре с Москвой 24, что в России в 2024 году было зарегистрировано 436 эпизодов заболеваемости лихорадкой Западного Нила в 36 регионах страны (0,3 на 100 тысяч).



Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Всего 18 летальных исходов, все были среди взрослого населения. Специфической профилактики, доступной каждому на сегодняшний день, нет, а лечение симптоматическое и патогенетическое.

"Поэтому основная задача – бороться с насекомыми и их распространенностью. На уровне федеральных и региональных властей – это принятие мер относительно заболоченных территорий. На индивидуальном – использование различных способов дезинсекции", – отметил эксперт.

В качестве защиты он рекомендовал два основных метода: барьерный (в домах – москитные сетки, при посещении лесопарковых зон – одежда, закрывающая открытые участки тела) и использование химических спреев и других инсектицидов, репеллентов. Они не позволят насекомым приближаться и тем более кусать и передавать инфекцию.

Какие еще проблемы?

Трансмиссивные патологии, то есть те, что передаются членистоногими кровососущими насекомыми (комарами, москитами, клещами, блохами), не распространены на всей планете одновременно, напомнил Сергей Вознесенский.

"Другое их название – природно-очаговые, или эндемичные для определенной территории заболевания, то есть у каждого из них есть характерная область распространения и определенная сезонность", – пояснил эксперт.

Он добавил, что в России преимущественно встречаются клещевой вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз (болезнь Лайма). Реже – инфекции, передающиеся через комаров. Самое серьезное заболевание из этой группы – малярия, однако в наших широтах наиболее тяжелая форма (тропическая) не распространена. Легкие случаи встречаются изредка, они единичны.

В разговоре с Москвой 24 биолог, энтомолог Роман Хряпин отметил еще одну проблему, к которой способны привести комары в России, – дирофиляриоз.

"Через укусы могут передаваться паразитические нематоды, которые потом живут в подкожной клетчатке и лимфатических сосудах. Такие случаи единичны, и чаще всего заражаются домашние и дикие животные семейства кошачьих и собачьих", – сказал эксперт.

Он добавил, что задачей кровососущего является попытка укусить и напиться крови, что необходимо для продолжения рода. Поэтому человек в любом случае будет выглядеть для насекомого привлекательным.





Роман Хряпин биолог, энтомолог Важно помнить, что комары ориентируются на запах, температуру тела жертвы и выдыхаемый углекислый газ (на этом основаны ловушки для комаров). А мошки и слепни полагаются на зрение и часто атакуют любые движущиеся предметы.

Специалист также подчеркнул, что полностью обезопасить себя от укуса насекомого невозможно. Особенно сейчас это касается комаров, поскольку после обильных снегопадов сформировалось очень много мелких водоемов и луж, где будут развиваться личинки.