Пастух скончался после нападения коровы в Словакии

В Словакии пастух подвергся нападению коровы и умер от полученных травм. Об этом полиция Банска-Быстрицкого края сообщила на странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Как уточняется, 40-летний мужчина пас на лугу скот. В этот момент одно из животных напало на него и нанесло серьезные травмы.

Ранее лев напал на дрессировщика передвижного цирка во Владимире. Сотрудник был доставлен в больницу с царапинами на предплечье. По факту произошедшего следователи начали проверку.

Еще один инцидент случился в американском штате Нью-Джерси. Там бобр напал на 8-летнего ребенка. Мальчик пытался убежать от животного, но споткнулся и упал, после чего получил укус в бедро.

