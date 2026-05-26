В России разработают ГОСТы на рационы школьного питания

В России планируется разработка государственных стандартов на рационы школьного питания. Об этом в интервью ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

Ожидается, что новые ГОСТы позволят сделать меню сбалансированным и учитывающим индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Парламентарий подчеркнула, что еда для подростков должна быть не просто свежей, а полностью сбалансированной.

Она отметила, что на российском рынке присутствуют производители, выпускающие именно такую продукцию, причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления.

В связи с этим депутат призвала предоставить отечественным производителям детского питания преференции при формировании меню в детских учреждениях.

Ранее в Общероссийском движении "Здоровое Отечество" предложили сделать ГОСТы на детское питание и молочную продукцию обязательными. Соответствующее обращение было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Помимо технического регулирования, организация выступает за формирование правильных пищевых привычек у подрастающего поколения.