01:19

Политика

Путин ратифицировал протокол о выходе из соглашения о помощи беженцам

Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, прекращающего действие соглашения 1993 года "О помощи беженцам и вынужденным переселенцам". Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Документ был заключен главами государств СНГ в столице Таджикистана в октябре 2025 года.

В пояснительной записке отмечается, что соглашение практически перестало применяться. Действующее российское законодательство самостоятельно обеспечивает экономические, социальные и правовые гарантии для этих категорий лиц.

Кроме того, определения "беженец" и "вынужденный переселенец", использованные в старом соглашении, полностью совпадают с нормами современных законов РФ, что делает документ 1993 года избыточным.

Ранее президент РФ денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколы к ней № 1 и 2 от 4 ноября 1993 года. Такое решение было принято из-за отказа Евросоюза обеспечить представительство России в уставных органах организации.

