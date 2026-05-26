Европейские страны за все время украинского кризиса не выдвинули ни одной инициативы по его мирному урегулированию. Об этом в интервью газете "Известия" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Брюссель не демонстрирует стремления к миру, ограничиваясь лишь требованиями капитуляции и репараций. Мирошник подчеркнул, что все предпринимаемые Европой действия были нацелены исключительно на срыв переговорного процесса, в том числе диалога с участием США.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта достижимо лишь при устранении первопричин конфликта.

По словам дипломата, Украине нужно вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость.