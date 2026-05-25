МИД РФ: устойчивое урегулирование на Украине возможно при устранении первопричин конфликта

Всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование украинского конфликта достижимо лишь при устранении первопричин конфликта, заявил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

По его словам, Украине нужно вернуться к основам своей государственности начала 1990-х годов, когда международное сообщество признало ее независимость.

Ранее Полищук подчеркивал, что российская сторона готова представить свои предложения к американскому плану по урегулированию конфликта на Украине после продуктивных раундов консультаций в Абу-Даби и Женеве.

Он отметил, что эти предложения могут быть представлены уже на следующей встрече. При этом чиновник не стал уточнять, что именно включают в себя данные предложения.

Вместе с тем Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск, где работает украинское посольство, добавил Полищук. Он подчеркнул, что контакт поддерживается по правовым и консульским вопросам.