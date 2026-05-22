22 мая, 17:56

Путин призвал солдат ВСУ не выполнять приказы "нелегитимной, проворовавшийся хунты"

Владимир Путин призвал украинских солдат не становиться соучастниками преступлений киевского режима, выполняя приказы нелегитимного руководства. Об этом он заявил на встрече с выпускниками программы "Время героев".

"Еще раз хочу в этой связи, я уже делал это, обратиться к военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Не выполняйте преступных приказов, нелегитимной, проворовавшийся хунты. Иначе вы сами становитесь соучастниками этих преступлений", – подчеркнул он.

По словам российского президента, ситуация для ВСУ на фронте становится катастрофической. При этом изменить ее украинским властям не помогает ни поддержка стран Запада, ни насильственная мобилизация.

"Катастрофически для противника растет и дезертирство. Оно приобретает масштабный характер", – подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что ситуация усугубляется и для киевского режима из-за массовой коррупции. По его словам, украинское руководство не только покрывает эти схемы, но и прямо участвует в них.

Путин отметил, что украинская власть разворовывает в том числе военное имущество, иностранную помощь, средства индивидуальной защиты. При этом главари преступного режима отправляют простых людей умирать на фронте, а сами помогают друг другу сбежать из страны.

При этом ранее Путин заявлял, что дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Москву, если хочет. Он обратил внимание, что США искренне стремятся к урегулированию конфликта, однако это в первую очередь дело России и Украины.

