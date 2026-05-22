22 мая, 16:06

Транспорт

Москвичам напомнили о перекрытии Садового кольца 24 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Садовое кольцо 24 мая будет закрыто для движения транспорта в обоих направлениях во время проведения велогонки "Садовое кольцо" и Московского весеннего велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Проехать по Садовому кольцу нельзя будет с 07:00 до 18:30. Ограничения будут действовать с 00:01 до 19:30 на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Подъезд к Ярославскому, Казанскому и Ленинградскому вокзалам будет недоступен со стороны улицы Маши Порываевой.

С 00:01 до 13:30 закроют движение по проспекту Академика Сахарова на участке от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара, а с 10:00 до 19:30 – на улице Большая Спасская от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы.

При этом окажется временно закрыта одна полоса движения на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара 23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая. Аналогичные ограничения введут 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Кроме того, 23 мая с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках вышеуказанных ограничений. Также будут закрыты подъезды к ряду городских объектов, включая:

  • ТРК "Атриум";
  • ТРЦ "Павелецкая Плаза";
  • ТЦ "Смоленский Пассаж";
  • Парк Горького;
  • Парк искусств "Музеон";
  • Московский академический театр сатиры;
  • Театр кукол им. Образцова;
  • Театр им. Моссовета;
  • Концертный зал им. П. И. Чайковского;
  • Московский международный Дом Музыки;
  • Курский вокзал;
  • Павелецкий вокзал;
  • НИИ скорой помощи им. Склифосовского;
  • Филатовскую детскую больницу;
  • Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Граждан призвали быть внимательными и строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Ранее стало известно, что из-за полумарафона "ЗаБег.РФ" в Москве изменятся маршруты общественного транспорта. Временные ограничения будут действовать с 04:40 23 мая до завершения полумарафона. В этот период автобус м9 будет работать сразу на двух маршрутах: от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а также от станции "Серпуховская" до улицы Тюфелева Роща.

